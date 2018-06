Canterbury 17’s squad announced

The Canterbury Rugby League 17s squad has been announced.

Twenty players will be selected from the squad to represent Canterbury at the Southern Zone 15’s/17’s tournament, Wingham Park, Greymouth in July 8 to 11.

They will compete up against teams from Tasman, Aoraki, Otago, Southland and the West Coast.

RICCARTON

Vaione Siaki

Mala Mcgoon

Seven Te Haara Bar

HORNBY

Siosui Tavake

Niko Ruri

Caleb Gemmel

Nathan Bruce

Caius Fa’atili

Jordan Coleman

Elisara Vaifale

Taualai Taualai

Sincere Harraway

Jeremy August

HALSWELL

Braden Maxwell-smith

Montel lisula peppard-Peapaati

Daniel Blaikie

Mitchell Wall

Zac Amituana’i

Messiah Asi

Jordan Aldridge

Joel Batchelor

Eli Cox

Francis Go

Ihaia Winiata

Jacob Wilson

Antonio Abdelaal (AJ)

Karekare Taua (Cassidy)

LINWOOD

Elijah Tuhura

Kalis Tangaroa

Daley Rangihuna-Ruri

George Faaiva

Jayden Horgan

Tamati Christie

Devante Coppeen-Kakoi

Kyle Amer

Juliano Savelio

Mapu Uasi

Sammy Saufatu

Jack Skipper

CELEBRATION

Niko Tauamiti

Leo Petelo

AJ Schwenke

Siakisone Taleni

Amison Valavala

Sean Stowers

PAPANUI

Dhontayne Berryman-Lesatele

Peneli Peneli

Rezyn Timo-Latu

Te Ropiha Waitokia

Jesse Wihongi